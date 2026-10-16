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Тодор Янчев ще води юношеският национален отбор до 19 години.

Настоящият селекционер ще заеме временно поста от Атанас Рибарски, който ще остане начело на първия ни тим за последните два мача от Лигата на нациите, пише "Тема Спорт".

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На 13 ноември България приема Исландия, а три дни по-късно гостува на Естония във финалната си среща от група С4. 41-годишният наставник пое временно представителния тим след раздялата с Александър Димитров.

Под негово ръководство България загуби с 0:3 гостуването си на Исландия, но след това се наложи с 2:0 над Люксембург и записа първата си победа в турнира.

 

 

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