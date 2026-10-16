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Тодор Янчев ще води юношеският национален отбор до 19 години.
Настоящият селекционер ще заеме временно поста от Атанас Рибарски, който ще остане начело на първия ни тим за последните два мача от Лигата на нациите, пише "Тема Спорт".
На 13 ноември България приема Исландия, а три дни по-късно гостува на Естония във финалната си среща от група С4. 41-годишният наставник пое временно представителния тим след раздялата с Александър Димитров.
Под негово ръководство България загуби с 0:3 гостуването си на Исландия, но след това се наложи с 2:0 над Люксембург и записа първата си победа в турнира.
Спортът е повече от резултат
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Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.