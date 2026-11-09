За три седмици ЦСКА би всичките си директни конкуренти

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ЦСКА победи Левски във Вечното дерби и така нанесе първи сериозен удар по защитаващия титлата си роден първенец.

За разлика от миналия сезон, в който Левски категорично бе най-добрият отбор у нас и спечели титлата с впечатляваща разлика, сега се очертава да има ожесточена битка между няколко тим, а след 14 кръга на върха в класирането е ЦСКА.

За три седмици "червените" удариха и по трите си директни опонента, побеждавайки последователно ЦСКА 1948, Лудогорец и Левски, като победите над "зелени" и "сини" дойдоха с убедителна разлика и по комфортен начин.

И все пак към днешна дата Левски продължава да е фаворит за титлата според цифрите. От едната страна са букмейкърите, а от другата са статистическите анализи на станалата все по-популярна платформа "Football Meets Data".

Разликата обаче е, че докато в началото на кампанията Левски бе категоричен фаворит за титлата, а в един момент дори бе сред най-вероятните шампиони в Европа, то сега числата са далеч по-близки и всичко подсказва, че нещата ще са заплетени, а ЦСКА умело скъси изоставането, което предварително се даваше на тима.

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Специално при букмейкърите Левски излезе от дербито като съвсем лек фаворит спрямо вечния си съперник, но 24 часа по-късно ставките са напълно изравнени.

Към момента и двата отбора са с равни шансове от по 2.37 да вдигнат титлата, докато шансовете на Лудогорец се оценяват на 3.25.

Важно е да уточним, че макар ЦСКА да взе убедително дербито и към момента да води с две точки пред Левски в класирането, то "сините" имат мач пасив и на практика все още държат съдбата в ръцете си.

Лудогорец е на третото място с четири точки по-малко от ЦСКА и мач пасив, който е именно срещу Левски, докато четвъртата позиция е за ЦСКА 1948 с пет точки зад върха.

Ако погледнем към платформата "Football Meets Data", която базира прогнозите си на статистически анализи, а не на променливи в реално време подобно на букмейкърите, то Левски продължава да е фаворит.

Към момента в проценти шансът "сините" да вдигнат отново титлата е 60.2%, докато за ЦСКА е 21.9%, за Лудогорец 15%, а за ЦСКА 1948 е 2.9%.

Доста сериозно разминаване спрямо еднаквите ставки, които букмейкърите дават.

Любопитно е, че анализът прогнозира, че Левски ще завърши с пет или шест точки пред ЦСКА в класирането, като към днешна дата пасивът на "сините" е два пункта с мач по-малко.

Разбира се, тези прогноза са във все още етап, в който не сме преполовили първенството и доста неща тепърва може да се променят и объркват.

Факт е обаче, че победата във Вечното дерби тотално промени очакванията са безпроблемна нова "синя" титла.

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