Нонато не остави особена следa по време на престоя си в Разград

1555 Снимка: Getty Images

Бившият халф на Лудогорец Нонато бе в главната роля за Флуминензе в полуфиналния реванш за Копа Либертадорес срещу Палмейрас. "Зелено-белите" бяха спечелили първия мач на "Маракана" с 2:1, но сега Флу не се отказа и след победа с 1:0 в Сао Пауло стигна до продължения и дузпи.

26-годишният нападател Еркулес вкара единственото попадение в редовното време, след като бе точен в 82-ата минута и така изравни общия резултат до 2:2, а липсата на голове в двете 15-минутни продължения доведе до дузпи.

Където Тиаго Силва, отново Еркулес и Гийерме Арана не сбъркаха при първите три изстрела за Флуминензе, докато за домакините Маурисио, Густаво Гомес и Рамон Соса се погрижиха също да няма грешка за 3 от 3.

Перфектната серия за Палмейрас продължи и с успешния изстрел на Хоакин Пикерес за 4:3, а точно тогава зад топката за гостуващия тим застана Нонато, който направи единствения пропуск за вечерта и коства на отбора си мечтата за най-големия финал на континента.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

След това Марлон Фрейташ вкара за 5:3 и узакони класирането на клуба от Сао Пауло за финала.

Нонато изигра 39 мача за Лудогорец между 2022-а и 2023-а, след това бе пратен под наем в Сантос и така и не се върна в Разград. Най-запомнящото се от престоя му у нас бе победното попадение срещу Рома в Лига Европа.

Във финала, който ще бъде на "Сентенарио" в уругвайската столица Монтевидео, Палмейрас очаква сънародниците си от Фламенго или аржентинския Естудиантес (Ла Плата). Първият мач там приключи 0:0, а втората среща е тази нощ.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.