Бившият вратар на исландския национален отбор по футбол Ингвар Йонсон почина на 37-годишна възраст от рак.
Йонсон напусна този свят след борба с болестта, която му беше диагностицирана миналата пролет.
Той оставя съпруга и трите им деца.
"С голяма тъга и дълбока скръб съобщаваме, че нашият скъп приятел и съотборник Ингвар Йонсон, вратарят на Викингур, почина в сряда, 25 ноември, заобиколен от своите близки. Мислите на всички от Викингур са със семейството и близките му. Изказваме им най-дълбоките си съболезнования", се казва в изявление на футболния клуб Викингур в профила в социалните медии.
Йонсон игра за този отбор в последните си години.
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Вратарят спечели исландското първенство със Стярнан и Викингур и игра за различни клубове в Норвегия и Дания. Той изигра осем мача за исландския национален отбор, с който отиде на Евро 2016.
На този турнир Исландия направи невероятен фурор, елиминира и Англия на осминафинал, за да стигне до най-добрите осем. Тимът загуби от Франция на четвъртфиналите.