Ерик тен Хаг спечели трофеи на "Олд Трафорд", но не е особено долюбван

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Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг смята, че изпадане от Премиър лийг е напълно реално за някогашния му клуб. 56-годишният нидерландец дойде с големи очаквания от Аякс, като за две годии начело на "червените дяволи" взе два трофея - Купата на Лигата и Купата на Англия, като това остават и двете последни отличия на Юнайтед засега.

В момента Тен Хаг е е спортен директор на Твенте, където започна и завърши кариерата си на футболист.

"В Премиър лийг това е напълно възможно, защото всички отбори са просто силни. Всички разполагат със силни състави и добри мениджъри. И ако веднъж се озовете в неизгодна позиция и попаднете в омагьосан кръг - да, тогава нещата могат да станат много, много трудни", каза настоящият директор на Твенте относно темата с изпадането в интервю за ESPN.

Манчестър Юнайтед неизменно играе в елита на Англия от 1974-а насам.

A някогашният наставник на клуба направи анализ и на собствения си престой на "Олд Трафорд".

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"Мисля, че се представихме доста добре с Юнайтед, дори повече от добре. Нямаше как да се справим по-добре. Преди да дойдем, клубът беше прекарал шест години без спечелен трофей. Вижте къде са сега. Бяхме на "Уембли" шест пъти, играхме два финала за ФА Къп. Спечелихме два трофея, завършихме на трето място. Да, просто се представихме доста добре, а на моменти играехме и много хубав футбол. Имахме и трудни периоди, но Премиър лийг е толкова силна, че когато изпаднете в труден период, тогава наистина имате проблем", обобщи годините, които изкара в Юнайтед той.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.