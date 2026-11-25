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Условна присъда за 12 месеца лишаване от свобода и 18-месечен изпитателн срок са част от последствията за Рахийм Стърлинг след заседанието на съда в Хемпшър по делото за опасно шофиране, отказ да даде проба за забранвни вещества и притежанието на такива. Бившият национал на Англия ще трябва да положи и 100 часа обществено полезен труд, а също така няма право да шофира за период от 2 години, тъй като е с отнета книжка.

Стърлинг се призна за виновен заради случка от май месец тази година, след като разби своето Ламборгини в мантинелата на магистрала М3 в Хемпшър.

Забраненото вещество, което бе намерено в луксозния му автомобил, бе азотен оксид - по-познат като райски газ.

Адвокатът му Джейсън Бартфелд е изтъкнал в съда не успешната кариера на Стърлинг като футболсит, колкото неговата благотоворителна дейност в последните години.

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Крилото има 20 гола в 82 мача за националния отбор на Англия, полуфиналист е от Мондиал 2018, а също така има четири титли с Манчестър Сити. В кариерата си е играл още за Ливърпул, както и за лондонските Челси и Арсенал, а за последно бе футболист на нидерландския Фейенорд.

32-годишният англичанин е без отбор от лятото.

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