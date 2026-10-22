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Бившият капитан на Коста Рика и съoтборник на Димитър Бербатов във Фулъм Брайън Руис вече е постоянен национален селекционер на родината си Коста Рика. 41-годишният бивш футболист изпълняваше длъжността временно, като спечели и двата мача за този период, а сега получи и постоянен договор.

Руис и Бербо играха заедно в лондонския клуб между 2012 и 2014 година. В Европа костариканецът е играл още за Гент, Твенте, ПСВ и Спортинг (Лисабон), а във визитката му има и престой в бразилския гранд Сантос. В Твенте той се засече с Николай Михайлов.

Той има 147 мача и 29 гола за Коста Рика, като целта пред него е да класира отбора за Мондиал 2030.

На поста той наследи Фернандо Батиста. Аржентинският треньор бе уволнен през септември.

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Самият Руис игра на три световни първенства - през 2014-а, 2018-а и 2022-а.

Коста Рика пропусна Мондиала тази година, след като преодоля първата фаза на квалификациите, но после не успя да спечели първото място в група с Хаити, Хондурас и Никарагуа.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.