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Румънецът Едуард Йорданеску ще има нелеката задача да спаси Уотфорд от изпадане в третото ниво на английския футбол. Клубът от едноименното градче, намиращо се в близост до Лондон, уволни Алесио Дионизи, след като в последните 10 шампионатни мача футболистите допуснаха седем поражения.

Йорданеску, който е познат в България с краткия си престой начело на ЦСКА, ще бъде шестият наставник, който води Уотфорд от началото на календарната 2026-а. 48-годишният румънски треньор бе начело на българския гранд между август и ноември 2016-а, като бе уволнен след домакинско равенство с Верея.

Последният отбор, в който е работил, е Легия (Варшава) в Полша. Еди е син на румънската легенда Ангел Йорданеску.

Уотфорд е на двадесето място от общо двадесет и четири отбора в Чемпиъншип, втора дивизия в Англия.

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За последно тимът игра в Премиър лийг през сезон 2021/2022, когато завърши на предпоследното деветнадесето място и така и не успява да намери обратния път към елита. Всъщност, дори не е близо до това, тъй като в нито един от четирите пълни сезона в Чемпиъншип за този пeриод "стършелите" не са били близко нито до плейофите, нито до директна промоция.

В кариерата си досега Йорданеску е работил най-вече в Румъния, като има титла с ЧФР Клуж през 2021-а, а също така е водил и националния отбор на страната.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.