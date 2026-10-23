Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Вратарят на съперника на ЦСКА в Лигата на конференциите Трабзонспор - Андре Онана, остана невредим след претърпяна катастрофа с няколко автомобила в северна Турция, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на местните медии.

Салах излезе на върха при реализаторите в Турция, а Трабзон повали още един гранд
Виж още Салах излезе на върха при реализаторите в Турция, а Трабзон повали още един гранд

30-годишният камерунски национал, който играе под наем от Манчестър Юнайтед, е карал към дома си заедно със семейството след победата с 2:0 срещу шотландския Хартс в третия по сила евротурнир, когато се е случил инцидентът в община Йомра в провинция Трабзон.

Друг автомобил е ударил колата на Онана отзад, избутвайки я към предното превозно средство. Вратарят и семейството му са се измъкнали невредими, а официални лица от клуба са пристигнали на мястото на произшествието, за да проверят състоянието му.

Президентът на Трабзонспор Ертугрул Доган потвърди, че Андре Онана е в добро състояние след инцидента. Следващият мач на тима е гостуване срещу Ризеспор в турското първенство в понеделник.

На 26 ноември турският клуб ще гостува на ЦСКА в София в мач от петия кръг в Лигата на конференциите на УЕФА.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
125973
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
4329
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4034
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2064
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3067
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1066
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1462