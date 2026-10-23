Онане след месец ще е в София за мач с ЦСКА

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Вратарят на съперника на ЦСКА в Лигата на конференциите Трабзонспор - Андре Онана, остана невредим след претърпяна катастрофа с няколко автомобила в северна Турция, съобщава агенция Ройтерс, позовавайки се на местните медии.

30-годишният камерунски национал, който играе под наем от Манчестър Юнайтед, е карал към дома си заедно със семейството след победата с 2:0 срещу шотландския Хартс в третия по сила евротурнир, когато се е случил инцидентът в община Йомра в провинция Трабзон.

Друг автомобил е ударил колата на Онана отзад, избутвайки я към предното превозно средство. Вратарят и семейството му са се измъкнали невредими, а официални лица от клуба са пристигнали на мястото на произшествието, за да проверят състоянието му.

Президентът на Трабзонспор Ертугрул Доган потвърди, че Андре Онана е в добро състояние след инцидента. Следващият мач на тима е гостуване срещу Ризеспор в турското първенство в понеделник.

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На 26 ноември турският клуб ще гостува на ЦСКА в София в мач от петия кръг в Лигата на конференциите на УЕФА.

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