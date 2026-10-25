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Хулиан Алварес подари на привържениците на Атлетико Мадрид победен гол, но също така поднесе и извинение. Алварес донесе успеха с 1:0 при домакинството срещу Депортиво Ла Коруня, а тимът на Атлетико събра 25 точки на второто място във временното класиране в Ла Лига след 10 изиграни мача. Депортиво Ла Коруня е десети с 11 точки в актива си.

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След срещата Хулиан Алварес поиска прошка заради изказването си, че мечтае да играе за Барселона. Аржентинският нападател се разписа във втори пореден мач - в 48-ата минута, помагайки на Атлетико да се доближи само на 2 точки от лидера в испанското първенство - Барселона. Алварес коментира думите си, които охладиха отношенията му с феновете на стадион "Метрополитано".

"Искам да се извиня на нашите фенове за това, което казах по време на Световното първенство. Беше грешка - както начинът, по който го казах, така и моментът, в който го направих", заяви Алварес пред испанската телевизия Movistar Plus.

"Разбирам защо феновете са ядосани. Ако бях на тяхно място, също щях да бъда ядосан. Особено като се има предвид как ме подкрепят, откакто пристигнах в отбора", добави аржентинецът.

По време на Световното първенство това лято Хулиан Алварес заяви, че "иска да осъществи мечтата си" да играе за Барселона. Това предизвика трансферен спор, който продължи през цялата предсезонна подготовка и летния трансферен прозорец, тъй като от Атлетико Мадрид категорично отказаха да продадат футболиста на своя конкурент.

 

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