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В незабравима нощ за аржентинския футбол Бока Хуниорс спечели титлата след четиригодишно чакане.

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На "Ла Бомбонера" грандът от Буенос Айрес спечели титлата "Шампион на лигата" по възможно най-драматичния начин - с гол в 96-ата минута при шест продължения. Героят е златната резерва Енер Валенсия.

Преди последния кръг домакините бяха първи в класирането и победа над Дефенса и Хустисия щеше да означава титла, но преследвачите Росарио Централ и Архентинос Хуниорс имаха реален шанс да я откраднат при грешка на лидера.

Играчите на Бока скъсаха нервите на своя отбор, като не успяваха да стигнат до попадението, но в края груба грешка на вратаря на Дефенса Матиас Боргоньо позволи на еквадорската легенда Валенсия да вкара и да разтресе "Ла Бомбонера" - 1:0.

В същото време играчите и феновете на Росарио Централ празнуваха бурно втора поредна шампионска титла след победа с 2:0 над Естудиантес (Рио Куарто) без още да знаят, че Бока стига до заветния гол.

Снимка: GettyImages

За Бока това беше трета поредна победа с 1:0 и тя донесе актив от 63 точки - с една повече от Росарио. Архентинос Хуиорс завърши трети с 60 точки, падайки в последния кръг с 0:2 от Уракан.

Сложният регламент в аржентинския футобл обаче ще излъчи още един шампион - този в плейофите на Клаусура. С триумфа си в лигата Бока с новия собственик Хуан Роман РИкелме се класира в груповата фаза на Копа Либертадорес.

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