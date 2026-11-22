Бока вдигна Судамерикана и стана най-успешният клуб на континента
Това е международна титла №19 за аржентинския колос
Бока Хуниорс вече еднолично може да се нарече най-успешният клуб на Южна Америка, стане ли дума за международни трофеи. Грандът от Буенос Айрес спечели своя такъв №19, след като победи с 2:0 Атлетико Минейро във финала на Копа Судамерикана - втората по сила надпревара в клубния футбол на континента.
Преди триумфа от тази нощ "генуезците" деляха върха с друг аржентински тим - Индепендиенте (Авеянеда), като и двата отбора имаха по 18.
Бока доминираше през целия мач, игран в колумбийския град Баранкия, а головете, ознаменували победата, бяха реализирани от Сантиаго Аскасибар в 16-ата минута и Мигел Мерентиел малко след началото на второто полувреме.
Аскасибар бе отбелязал и в 12-ата минута, но тогава попадението му бе отменено поради засада след преглед на ВАР. Головият пас за 2:0 пък дойде от Себастиан Вия - бивш футболист на Берое (Стара Загора).
Toва е трети триумф за Бока в този турнир след поредните през 2004 и 2005 година. Клубът от "Ла Бомбонера" сложи край на суша, продължила 18 години, що се касае до трофей извън Аржентина - последният такъв бе Рекопа Судамерикана през 2008-а.
A колкото до чисто футболната страна на нещата, отвъд двата гола, аржентинците бяха брилянтни в защита и не позволиха на бразилския си опонент да стигне до добри ситуации и напълно заслужено се поздравиха с трофея.