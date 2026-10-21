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Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров традиционни коментира пред медиите, преди заминаването на отбора за Чехия. Утре Левски гостува на Виктория Пилзен в мач от третия кръг на Лига Европа, който ще започне в 22:00 часа българско врем

"Левски"

Запитан дали "сините" могат да спечелят визитата си, той каза: "Надявам се, отиваме да вземе максимума. Казах, че силата на нашия отбор е колективът, който е изграден през тази година и половина, откакто Хулио (б. а. - Веласкес) е начело на отбора. Във всеки мач се опитваме да надграждаме."

"Разбира се, че е реално, защо не. Виждате какви изненади и резултати се получават в европейските мачове", отговори Боримиров на въпрос дали е реално Левски да спечели трите точки в Пилзен.

Запитан на кой отбор иска да прилича българския шампион, той каза: "Не искам да коментирам. Искам Левски да е Левски и във всеки мач да радваме феновете с трите точки. Когато побеждаваш, всички са доволни."

"Мисля, че Хулио най-правилно може да кажа дали Акрам (б. а. - Бурас) е готов и на колко процента. Контузията на Търдин не е сериозна, вероятно треньорът е преценил да го запази за следващия мач от първенството", каза Боримиров за контузиите в отбора.

На питане за мнението му относно факта, че чешките медии смятат, че Левски не показва нищо в Европа, той отсече: "Ще се постараем утре да им покажем."

Даниел Боримиров смята, че следващата стъпка пред отбора е той да е по-ефективен в атака.

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