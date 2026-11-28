"Досега не бях срещал такава агресия и омраза срещу нашите фенове. За мен това беше планирано и добре инсценирано". Това коментира в "Събуди се" изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.

В четвъртък фенове на отбора бяха нападнати на стадион "Велодром" в Марсилия преди началото на срещата с Олимпик. 11 български фенове пострадаха.

"Няма как толкова голяма група да се предвижи на 200-300 метра, никой от охраната да не го види и да предприеме мерки. Като се върнем назад в годините ще видим, че през 1-2 години, отборът на Марсилия бива наказан заради такива случки. Не знам защо от УЕФА допускат отбора в турнирите. Защо мачът не се мести в друг град? Ние информирахме УЕФА още преди месец. Ако се хванем по думите на Борисов, че Макрон е фен на Марсилия, може би е имало такъв чадър, за да си позволяват в повечето европейски мачове, да атакуват гостуващите фенове. Фактът, че не взеха необходимите мерки, за които алармирахме, ме навежда на тази мисъл", сподели Боримиров.

"От мястото където ние стояхме нямахме тази видимост към нашите фенове. Ние бяхме под една тераса. Те бяха на втория етаж. Не разбирахме какво се случва. Ние питахме делегат защо не предприеме мерки. Той каза, че заснема всичко и ще бъде описано в протокола. Делегата и съдията са хората, които могат да спрат мача и да приберат футболистите в съблекалнята. Лесно е да посочим някой с пръст. Аз нямам възможността да сляза долу на терена. Трябва да имаш достъп за всички зони, който аз нямах", продължи директорът на Левски.

"В момента, в който Галина ми се обади, помолих служител на клуба да ни вземе и влязох долу в тунела. На полувремето имахме разговор с адвоката на клуба, и човека за сигурността. Влязохме в стаята на делегата. Той каза, че няма достатъчно събрана информация, за да спре срещата. След това имахме онлайн среща с префектурата и полицията. Те също казаха, че се опасяват да спрат мача, защото се притесняват, че феновете ще слязат на терена и ще стане по-лошо. Те трябваше да преценят този риск.

Той ни каза, че ако ние забавим мача, ние ще бъдем отговорни. Ние не знаем какви ще бъдат последствията за клуба.

Не мисля, че трябва да благодарим на Макрон. Очакваме да видим сериозни мерки и наказания за феновете. Ние ще го изискваме. В контакт съм с Външно министерство. Предоставил съм всичката информация от УЕФА. Получавахме отговор, че префектурата е органът, който се разпорежда и е подчинена директно на Макрон.

Футболът е да доставя радост на хората. Не трябва да се превръща във война. Това, което ние видяхме е недопустимо. Не може да бъде допускан такъв отбор в Европа. Ако УЕФА бъде снизходителна, това означава, че Олимпик Марсилия има някаква протекция. Не може да има такива отбори, които застрашават живота на хората", сподели още Боримиров.