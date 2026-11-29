2902 Снимка: БТА

Изпълнителният директор в Левски Даниел Боримиров даде интервю пред националния стадион, след като бе взето решението мачът между "сините" и Септември от 16-ия кръг на efbet Лига да бъде отложен с 24 часа.

Въпреки продължителното почистване на терена, условията не са безопасни и не позволяват мача да се изигра, въпреки че до последно се очакваше това да се случи.

Боримиров направи интересно изказване за случилото се в Марсилия, като дори влезе в спор с фен, който го обвиняваше в действията на клуба. Разгневеният привърженик обаче беше изведен от стюард.

След това Боримиров индиректно обвини сина на Тодор Батков - Тодор-младши, че си прави PR на гърба на Левски. В днешния ден Батков даде интервю по БНТ, в което отправи обвинение към ръководството заради пасивността в Марсилия и за това, че мачът не е бил прекъснат или прекратен. Днес Батков също така съобщи, че най-тежко пострадалият българин - Велислав Велков, е с влошено състояние с кислороден апарат и с висока температура.

Ето какво каза Боримиров пред стадиона:

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"Състоянието на терена, особено около терена е плачевно. Буквално на 50 сантиметра от тъчлинията са издигнати стени от сняг и ако някой падне там, може да се удари лошо". Утре делегатът и съдиите ще дойдат на място и ще се прецени, дали мачът може да се играе 24 часа след първоначално обявения час и ще се вземе решение. Отоплението на терена работи. но аз се притеснявам, че през нощта, когато стане -15 градуса, то няма да смогне".

Относно инцидентите в Марсилия, той добави:

"Двама от пострадалите тази сутрин са пристигнали и са настанени в болници. Разговарях с Викторио преди 3 часа. Утре му предстои операция и се надявам всичко да мине както трябва. Със сигурност има какво да кажем на феновете. Доста хора си правят PR, включително и синчето на един бивш наш собственик".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.