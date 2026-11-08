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Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира загубата с 0:3 от ЦСКА в дербито. Той заяви, че "сините" не са отговорили на агресията на съперника, но отхвърли умората като причина за поражението.

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"Не мисля, че отборът на ЦСКА по някакъв начин ни е надиграл. Още след мача с Ягелония ви казах, че ако не отговорим на агресията на ЦСКА, ще имаме проблеми. Не бих казал, че имаше умора. Мачът беше равностоен. Не отговорихме на агресията, която ни наложи ЦСКА", заяви Боримиров.

На въпрос как отборът ще се възстанови след поражението, той отговори: "Това е работа на Хулио, той знае как".

"Безгрешни отбори няма по света. Ще си извлечем нужната поука от този мач и от грешките, които сме допуснали, и продължаваме напред. Шампионатът продължава", добави изпълнителният директор на Левски.

Собственикът на Левски Атанас Бостанджиев пък отправи послание към привържениците след загубата.

"Искам само да кажа, че имаме най-хубавата публика и най-хубавите фенове. Това ни прави още по-горди, мотивирани и еманципирани. Първенството тепърва започва", заяви Бостанджиев.

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