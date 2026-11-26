Очаквам УЕФА да наложи най-тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион "Хейзел", заяви лидерът на ГЕРБ

5888 Снимка: БТА

Настоявам българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. Очаквам УЕФА да наложи най-тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион "Хейзел"! Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на страницата си във Фейсбук по повод на кадрите от футболната среща между отборите на Левски и Олимпик Марсилия тази вечер.

Двубоят бе белязан от грозни сцени преди неговото начало, когато около 200 ултраси на френския тим необезспокоявано прекосиха половината трибуни на 66-хилядния стадион и атакуваха българските фенове.

Първо бяха нападнати привърженици от така наречената "Категория 1", които в повечето случаи са семейства и близки на самите играчи, а след това ултрасите на Марсилия се насочиха към сектора с агитката на Левски, хвърляйки бомби, а появилите се кадри показват палки и бухалки в ръцете им.

Телевизията, излъчваща маса дори съобщи за пострадали, а поста си Бойко Борисов зададе въпроси към УЕФА и френската полиция относно организацията и безопасността на амча.

Той дори написа, че в Марсилия сме видели сянката на "Хейзел", правейки препратката към трагедията от финала за КЕШ през 1985-а.

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Ето и целия пост на Бойко Борисов:

Бесен съм от кадрите с нападенията над феновете на Левски в Марсилия! Българи отиват да подкрепят любимия си отбор, а стават жертва на брутална агресия, включително на самия стадион! Къде е френската полиция? Къде е охраната на стадиона? Къде е УЕФА?! Как е възможно да знаеш предварително за опасността и да допуснеш подобно насилие?! Настоявам българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти. Очаквам УЕФА да наложи най - тежките наказания на Олимпик Марсилия, защото видяхме сянката на стадион "Хейзел"!

Феновете на Левски заслужават уважение и защита, а не да бъдат превръщани в мишени на хулигани! Изразявам пълната си подкрепа и солидарност с тях и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите. На терена можем да бъдем съперници, но когато посягат на българи, трябва да бъдем единни! Никой няма право да бие и унижава български граждани. Никой и никъде! Кураж! С вас съм!

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