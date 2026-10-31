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Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд завършиха наравно 2:2 на "Алианц Арена" в голямото дерби на германския футбол от осмия кръг на Бундеслигата.

"Дер Класикер" за пореден път не разочарова, като феновете видяха четири гола, а домакинските такива бяха огорчени с късно попадение на Серу Гираси, донесло точката за "жълто-черните".

Двубоят, както често се случва, противопостави първия срещу втория и така двата отбора продължават да са с равни точки - по 18, на две пред третия Фрайбург. Байерн води заради много по-добрата си голова разлика.

Гол на Борусия в 33-ата минута беше отменен заради засада, а четири по-късно Байерн поведе в резултата след отнета топка в центъра, асистенция на Майкъл Олисе и гол на Конрад Лаймер от втория опит, след като първият му удар бе спасен.

Ключов момент дойде в 56-ата минута. Байерн получи дузпа за игра с ръка, а "Златната топка" Хари Кейн застана зад бялата точка и уцели греда.

В 60-ата минута Серу Гираси изравни резултата с хубав удар по земя

Байерн обаче си върна аванса чрез статично положение. Късо изпълнение на ъглов удар в 66-ата минута доведе до центриране, а Хари Кейн отклони с глава към Дайот Упамекано, който вкара за 2:1.

Изглеждаше, чешампионът върви към победа, но в 89-ат аминута влезлият като резерва Фабио Силва прати гостуващите фенове в екстаз.

В другите мачове днес:

Байер Леверкузен - Щутгарт 2:4

Аугсбург - Фрайбург 1:2

Борусия Мьонхенгладбах - Падерборн 0:0

Шалке 04 - РБ Лайпциг 0:2

Вердер Бремен - Хофенхайм 2:0

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