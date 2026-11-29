Арда - ЦСКА 1948 и Септември - "Левски" също са в неделната програма

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"Ботев" (Враца) и Лудогорец ще направят втори опит да изиграят мача помежду си, след като вчера срещата бе отложена с 24 часа заради силния снеговалеж. Мачът е насрочен за 15:15 часа днес, макар към момента да няма промяна в атмосферните условия.

Ако срещата не се изиграе и днес, то няма да има кой знае колко възможности за провеждането ѝ до края на годината, защото и двата отбора имат да играят мачовете си от осминафиналите за Купата на България, врачани имат още един шампионатен двубой, а срещита на разградчани за първенство извън тази са две на брой.

Област Враца е една от шестнадесетте в цялата страна, в които бе обявен червен код за значителни валежи.

В днешната програма има още два мача.

От 13:30 часа Арда приема ЦСКА 1948 в Кърджали, а от 16:00 часа Септември е домакин на "Левски" на националния стадион "Васил Левски" в центъра на столицата, като в София също не спира да вали сняг, но поне теренът на съоръжението разполага с отопление, което е включено.

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Но ако продължи да вали силно, това няма да направи кой знае каква разлика, защото снегът ще продължи да трупа.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.