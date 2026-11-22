Гол на гостите в последната минута бе отменен заради засада

599 Снимка: БТА

Ботев Враца и ЦСКА 1948 завършиха наравно 1:1 на стадион "Христо Ботев".

Двубоят предложи голове и напрежение, като "червените" откриха резултата в 34-ата минута чрез Елиаш Франко, който с хладнокръвен удар наказа Марин Орлинов.

Врачани обаче бързо възстановиха паритета, след като в 42-ата минута капитанът Милен Стоев се разписа с глава след центриране от ъглов удар.

През първата част инцидент с главния съдия Кристиян Колев, който бе ударен с топка в главата, за кратко прекъсна играта.

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След почивката ЦСКА 1948 демонстрираха по-активна игра и владеене на топката, но без да създават чисти положения, докато Ботев пропусна отлична възможност да стигне до победен гол чрез Мартин Петков.

В самия край на срещата Елиаш Франко отново прати топката във вратата на домакините, но след дълга ВАР проверка попадението бе отменено заради тънка засада.

Спечелената точка временно изкачи ЦСКА 1948 до третото място в класирането с 30 пункта, изравнявайки актива си с този на Лудогорец, макар и с два мача повече за тима от Бистрица.

За Ботев Враца равенството не успя да измъкне отбора от предпоследната позиция с 11 точки, като "зелените" продължават тежката си битка за оцеляване в елита.

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