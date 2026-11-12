Мило Борисов е новият собственик на Ботев (Пловдив). Сделката е официално финализирана и той ще поеме издръжката на клуба, съобщава TrafficNews.
Бизнесменът, който до лятото бе основен спонсор на Левски и част от Надзорния съвет на "сините", е спряган за благодетел на "канарчетата" от близо месец, а според пловдивското издание преговорите са завършени и всички детайли са изчистени.
Ботев (Пловдив) остана без собственик, след като Илиян Филипов беше убит в края на септември. След извънредно заседание на Борда на директорите адв. Кристиан Райчев беше избран за временен изпълнителен директор.
От Ботев нямаше забавяне на заплатите и те бяха изплатени в срок в края на октомври.
Спортът е повече от резултат
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Очаква се официално новината да бъде обявена скоро, а бюджетът, който се коментира е около 4.5 млн. евро.
Припомняме, че бившият играч на Ботев Ивелин Попов е спряган за спортен директор.