Ботев (Пловдив) се разплати със своите футболисти, като играчите вече са получили възнагражденията си за месец септември във вчерашния ден, научи Sportal.bg .
Към момента финансовите затруднения, пред които е изправен клубът след смъртта на Илиян Филипов , не са се отразили на разплащането с отбора.
Въпреки сложната ситуация, в която се намират "жълто-черните", задълженията към футболистите за изминалия месец са били погасени. Това е положителен сигнал на фона на несигурността около финансовото състояние на клуба след кончината на Илиян Филипов.
Медувременно продължават преговорите и търсенето на потенциален нов инвеститор.