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"Ботев" (Пловдив) бързо остави зад себе си тежкото поражение с 0:4 от ЦСКА 1948 миналия кръг. И отговори по отличен начин, побеждавайки като гост Локомотив (София) с 5:2, за да се вънре в желания път.

Първа лига

Малко повече от час преди началото на мача стана ясно, че Любослав Пенев вече не е треньор на "железничарите", а срещата бе водена от неговия щаб, който също си тръгва след днешния мач.

Главното действащо лице в петък вечер в столичния квартал "Надежда" бе Франклин Маскоте, нанизал хеттрик за победата на гостите. Бразилецът бе точен на дв пъти преди почивката и още веднъж в края на мача.

Голаджията вкара за 1:0 още във втората минута, а в 41-ата удвои сметката си и даде преднина от два гола на "Ботев". Димитър Костадинов върна един гол и съответно надеждата за Локо в добавеното време, а рано през втората част столичани изравниха - Спас Делев асистира на Иван Йорданов за 2:2.

Но едва две минути след това Мауро Родригес върна "Ботев" напред в резултата, а след час футбол Самуел Калу реализира за 4:2.

Гостите не спираха да нападат, а четвърт час преди края Маскоте реализира и третия си гол след грешка в защитата на "столичани" и 5:2.

"Ботев" е пети с 22 точки, а Локомотив - дванадесети с 9 и все още без победа у дома.

 

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