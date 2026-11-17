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Основният стълб в отбраната на Левски - Кристиян Макун, игра цял мач срещу руския национален тим.
Националният тим на Венецуела е един от малкото, които продължава да играе срещу Русия, въпреки санкциите от ФИФА, а Макун бе част от днешната контрола в Краснодар.
Приятелската среща бе спечелена с 2:0 от руснаците, а Макун остана на терена през всичките 90 минути.
Само преди дни Макун бе част от друга много любопитна контрола, в която Венецуела се изправи срещу неофициалния тим на Страната на Баските и загуби с 0:1.
Спортът е повече от резултат
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Тогава бранителят на Левски изигра едно полувреме, докато днес бе на терена през всичките 90 минути в своя мач №18 за родината.
Неизползвана резерва в двубоя остана десният бек на пловдивския Локомотив - Адриан Кова, а двете попадения за победителите вкара състезаващите се в Атланта нападател Алексей Миранчук.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.