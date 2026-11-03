Бившият халф ще бъде четвърти треньор за "соколите" от началото на сезона - след Гьоко Хаджиевски, Ясен Петров и Васил Петров.
Обстановката на "Коритото" не е непозната за Моралес, тъй като той изкара един сезон в Спартак като футболист. Носил е екипа и на градския съперник Черно море.
50-годишният Моралес има и доста стаж като наставник - в елита е водил "Ботев" (Враца), на два пъти е бил временен треньор на първия отбор на ЦСКА, а също така е работил в Беласица (Петрич) и в дубъла и третия тим на "армейците", както и в школата на тима.
Във Варна той ще разчита на досегашните помощници в щаба на Васил Петров - Ивелин Петков и Михаил Цоков, а същевременно води със себе си треньор на вратарите.
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Става дума за Витомир Вутов, за когото това ще бъде втори период във Варна - през сезон 2023/2024 той бе част от щаба на Росен Кирилов в Спартак.