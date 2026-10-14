Следващият мач на "канарчетата" в Купата на елита обаче ще е чак напролет

1200 Снимка: БТА

Ботев (Пловдив) е първият полуфиналист в новосъздадения футболен турнир за Купата на Елита - BetHub Pro Cup.

В историческия дебютен мач от надпреварата, който има стойност и на четвъртфинал, "канарчетата" победиха с 2:0 като домакини Ботев от Враца.

Попаденията за "канарчетата" бяха дело на Франклин Маскоте и Карлос Меоти.

Пловдивският Ботев изпусна дузпа чрез Георги Миланов в 15-ата минута, но само две по-късно бразилецът Маскоте откри с добавка от упор.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Това бе първото попадение в историята на новия турнир, а никой не знае колко дълга ще е тя...

В 69-ата минута Меоти удвои с шут от 20-ина метра, за да направи нещата сигурно за Ботев (Пд).

Тимът отива на полуфинал, където чака съперника си от дуела ЦСКА - ЦСКА 1948. Той обаче е чак през февруари догодина.

Идната сряда е вторият четвъртфинал Черно море - Локомотив (Пд), а победителят в него ще срещне Левски или Арда.

И този мач е през февруари догодина...

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.