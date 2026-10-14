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Ботев (Пловдив) е първият полуфиналист в новосъздадения футболен турнир за Купата на Елита - BetHub Pro Cup.
В историческия дебютен мач от надпреварата, който има стойност и на четвъртфинал, "канарчетата" победиха с 2:0 като домакини Ботев от Враца.
Попаденията за "канарчетата" бяха дело на Франклин Маскоте и Карлос Меоти.
Пловдивският Ботев изпусна дузпа чрез Георги Миланов в 15-ата минута, но само две по-късно бразилецът Маскоте откри с добавка от упор.
Спортът е повече от резултат
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Това бе първото попадение в историята на новия турнир, а никой не знае колко дълга ще е тя...
В 69-ата минута Меоти удвои с шут от 20-ина метра, за да направи нещата сигурно за Ботев (Пд).
Тимът отива на полуфинал, където чака съперника си от дуела ЦСКА - ЦСКА 1948. Той обаче е чак през февруари догодина.
Идната сряда е вторият четвъртфинал Черно море - Локомотив (Пд), а победителят в него ще срещне Левски или Арда.
И този мач е през февруари догодина...
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.