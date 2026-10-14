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Ботев (Пловдив) е първият полуфиналист в новосъздадения футболен турнир за Купата на Елита - BetHub Pro Cup.

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В историческия дебютен мач от надпреварата, който има стойност и на четвъртфинал, "канарчетата" победиха с 2:0 като домакини Ботев от Враца.

Попаденията за "канарчетата" бяха дело на Франклин Маскоте и Карлос Меоти.

Пловдивският Ботев изпусна дузпа чрез Георги Миланов в 15-ата минута, но само две по-късно бразилецът Маскоте откри с добавка от упор.

Това бе първото попадение в историята на новия турнир, а никой не знае колко дълга ще е тя...

В 69-ата минута Меоти удвои с шут от 20-ина метра, за да направи нещата сигурно за Ботев (Пд).

Тимът отива на полуфинал, където чака съперника си от дуела ЦСКА - ЦСКА 1948. Той обаче е чак през февруари догодина.

Идната сряда е вторият четвъртфинал Черно море - Локомотив (Пд), а победителят в него ще срещне Левски или Арда.

И този мач е през февруари догодина...

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