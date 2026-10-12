Бразилският Коринтианс се обърна към легенда на Нидерландия в търсене на спасение
Клубът продължи традицията да разчита на чуждестранни наставници
Бразилският Коринтианс назначи за треньор Кларънс Зеедорф със задача да спаси отбора от изпадане.
Това е първата му позиция на пост във футболен клуб от 2019 година насам. В последните 7 години легендарният някогашен полузащитник бе медиен анализатор и коментатор.
Тимът обяви в публикации в социалните медии, че 50-годишният Зеедорф е подписал договор до края на следващата година. Коринтианс е 16-и в класирането на бразилското първенство от 20 отбора, едно място над зоната на изпадащите.
Зеедорф заменя Фернандо Динис, който беше уволнен в сряда, след като загуби седем поредни мача.
Нидерландецът за последно беше треньор на националния отбор на Камерун преди повече от седем години, а преди това е бил начело на три клуба, включително бившия си Милан.
Все още единственият играч, спечелил Европейската купа или Шампионската лига с три различни отбора, Зеедорф има скромни успехи като треньор. Трите му позиции в клубове, включително в Милан през 2014-а, всяка от тях е продължила по-малко от шест месеца, а последната беше през 2018-а с Депортиво Ла Коруня.
Кариерата на Зеедорф като един от най-известните полузащитници на своето поколение завършва в Бразилия с Ботафого.
Той завоюва Шампионската лига на 19 години с Аякс през 1995-а и взе още титли с Реал Мадрид през 1998-а. и два пъти с Милан през 2003 и 2007 година.
Коринтианс пък спазва традицията в последните 5 години, в които вече назначава пети чужденец като треньор на клуба. Нещо, което до началото на този век изобщо не бе типично за бразилския футбол.