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Бразилският Коринтианс назначи за треньор Кларънс Зеедорф със задача да спаси отбора от изпадане.

Това е първата му позиция на пост във футболен клуб от 2019 година насам. В последните 7 години легендарният някогашен полузащитник бе медиен анализатор и коментатор.

Тимът обяви в публикации в социалните медии, че 50-годишният Зеедорф е подписал договор до края на следващата година. Коринтианс е 16-и в класирането на бразилското първенство от 20 отбора, едно място над зоната на изпадащите.

Зеедорф заменя Фернандо Динис, който беше уволнен в сряда, след като загуби седем поредни мача.

Нидерландецът за последно беше треньор на националния отбор на Камерун преди повече от седем години, а преди това е бил начело на три клуба, включително бившия си Милан.

Все още единственият играч, спечелил Европейската купа или Шампионската лига с три различни отбора, Зеедорф има скромни успехи като треньор. Трите му позиции в клубове, включително в Милан през 2014-а, всяка от тях е продължила по-малко от шест месеца, а последната беше през 2018-а с Депортиво Ла Коруня.

Кариерата на Зеедорф като един от най-известните полузащитници на своето поколение завършва в Бразилия с Ботафого.

Той завоюва Шампионската лига на 19 години с Аякс през 1995-а и взе още титли с Реал Мадрид през 1998-а. и два пъти с Милан през 2003 и 2007 година.

Коринтианс пък спазва традицията в последните 5 години, в които вече назначава пети чужденец като треньор на клуба. Нещо, което до началото на този век изобщо не бе типично за бразилския футбол.

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