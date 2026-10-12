478 Снимка: БТА

Бразилският Коринтианс назначи за треньор Кларънс Зеедорф със задача да спаси отбора от изпадане.

Това е първата му позиция на пост във футболен клуб от 2019 година насам. В последните 7 години легендарният някогашен полузащитник бе медиен анализатор и коментатор.

Тимът обяви в публикации в социалните медии, че 50-годишният Зеедорф е подписал договор до края на следващата година. Коринтианс е 16-и в класирането на бразилското първенство от 20 отбора, едно място над зоната на изпадащите.

Зеедорф заменя Фернандо Динис, който беше уволнен в сряда, след като загуби седем поредни мача.

Нидерландецът за последно беше треньор на националния отбор на Камерун преди повече от седем години, а преди това е бил начело на три клуба, включително бившия си Милан.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Все още единственият играч, спечелил Европейската купа или Шампионската лига с три различни отбора, Зеедорф има скромни успехи като треньор. Трите му позиции в клубове, включително в Милан през 2014-а, всяка от тях е продължила по-малко от шест месеца, а последната беше през 2018-а с Депортиво Ла Коруня.

Кариерата на Зеедорф като един от най-известните полузащитници на своето поколение завършва в Бразилия с Ботафого.

Той завоюва Шампионската лига на 19 години с Аякс през 1995-а и взе още титли с Реал Мадрид през 1998-а. и два пъти с Милан през 2003 и 2007 година.

Коринтианс пък спазва традицията в последните 5 години, в които вече назначава пети чужденец като треньор на клуба. Нещо, което до началото на този век изобщо не бе типично за бразилския футбол.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.