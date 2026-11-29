Осем поредни титли за бразилския футбол, а три от тях са в сметката на Палмейрас

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Отборът на Палмейрас спечели Копа Либертадорес и продължи с пълна сила бразилския терор в най-големия клубен турнир на Южна Америка.

Палмейрас победи аржентинския Естудиантес с 1:0 в големия финал в Монтевидео и така вдигна трофея за четвърти път в своята история, изравнявайки по този показател именно днешния си опонент.

Три от тези четири трофея на Палмейрас са спечелени в последните шест издания на надпреварата, в които "зелените" играха общо четири финала и бяха с основна заслуга за бразилския терор.

Това е осмият пореден финал за Копа Либертадорес, в който победител е именно бразилски клуб. От 2019-а насам Фламенго и Палмейрас взеха по три трофея, а по един добавиха Флуминензе и Ботафого.

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В целия този период пет от финалтие бяха изцяло бразилски, а в три от случаите аржентинците опитаха да нарушат хегемония, но неуспешно. Веднъж финала загуби Ривер Плейт, през 2023-а тази съдба сполетя Бока Хуниорс, а сега сълзите бяха за Естудиантес.

Снимка: Getty images

Славният тим от Ла Плата игра общо шестия си финал в турнира и първи от 2009-а насам, но не успя да добави пети трофей във витринта, а истина бе, че Палмейрас е просто по-добрият отбор.

И на фона на тази бразилска доминация, трофеят на Палмейрас означава, че от днес за първи път в историята Бразилия има повече титли от Аржентина в Копа Либертадорес. Болезнен удар по клубния футбол на аржентинците.

Иначе въпреки игровото превъзходство Палмейрас вкара само един гол, при това с най-чистото си положение, което в 52-ата минута Рамо Соса превърна в шампионско попадение.

Снимка: Getty images

Големият герой зад успеха обаче се казва Абел Ферейра - треньорът на Палмейрас, който води "зелените" вече шеста година и бе архитектът зад всичките тези четири финала в този период - три спечелени и един загубен.

Загубеният бе преди година, а с трите си титли той се нареди до Освалдо Субелдия като единствените треньори, вдигали три пъти Либертадорес.

Любопитното е, че великият Субелдия прави това със славния състав на Естудиантес от края на 60-те. Е, днес клубът от Ла Плата бе от губещата страна на историята.

А победата е за Палмейрас и за бразилския футбол, който продължи бруталната си доминацията над аржентинския.

Снимка: Getty images

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