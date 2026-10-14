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Треньорът на Монако Филипе Луис похвали българския ЦСКА на пресконференцията си в София, преди утре в 19:45 часа да изведе лидера във френската Лига 1 на Националния стадион "Васил Левски" срещу армейците. И за двата тима това ще е първа среща в основната фаза на Лигата на конференциите.

ЦСКА

"За нас е привилегия да играем в този турнир - каза бразилският специалист. - Атмосферата в отбора ни е чудесна. Всички искат да играят. Имат огромно желание и отговорност. За нас е много важно да започнем с победа в този турнир. Противникът има много добри играчи, но искаме да победим.

Не вярвам, че можем да бъдем считани за фаворит. Всеки е заслужил правото си да участва в този турнир. Познавам ЦСКА и виждам един много труден отбор. Тук атмосферата по трибуните ще е невероятна и играем като гост.

Рано е да говорим за ротации, ще видим утре как ще се развият нещата. Ще видим кои са в най-добро състояние и те ще играят, защото победата е най-важното нещо.

Отборът на ЦСКА има отлични играчи, опитни играчи. Някои от тях са много опасни в атака. Имат отличен централен нападател (Жоел Зварц - б.р.) и добри крила.

Прават добри атаки. Смениха треньора, но с новия треньор обича да упражнява преса. Със сигурност ще бъде тежък и труден мач за нас.

Не знаех, че Бербатов е играл и за двата отбора. Страхотно! Чудесно ще е, ако дойде на мача утре."

 

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