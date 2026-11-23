Португалецът не оправда тежката загуба с това, но изрази разочарованието си

244 Снимка: Getty Images

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш не бе доволен от съдийството при загубата с 0:4 от Ливърпул, която бе и дебют на Маурисио Почетино начело на Манчестър Юнайтед. Португалският национал изрази недоволство от ранния червен картон на Лени Йоро, като бе категоричен, че нарушението не е заслужавало да доведе до изгонване на неговия съотборник.

"Това не е червен картон. Да направиш подобна грешка обикновено води до цялостна промяна в развоя на мач. Разбира се, не са винони съдиите за това, че сме допуснали гол от статично положение, но подобна случка променя тотално посоката на даден мач", заяви португалецът след петата загуба на "червените дяволи" в шампионата от началото на сезона.

Халфът изрази мнение, че съдиите на терен и тези във ВАР стаята отделят прекалено много време на преглеждане на ситуации.

Юнайтед има само една победа в Премиър лийг и е на предпоследното деветнадесето място с 8 точки, една повече от последния Кристъл Палас и една по-малко от Съндърланд и Нотингам, които са с по 9, като Форест е над чертата.

Междувременно в часовете около мача отново бе коментирана темата с договора на Фернандеш, който изтичая в края на сезона. Самият футболист отрече да преговаря за нов, но също така отхвърли и информацията, че иска повече пари, като бе категоричен, че ако това е целта му, то тогава ще играе другаде, а не в Юнайтед.

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