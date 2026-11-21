Тимът от Дортмунд трябваше да чака до заключителните десет минути на срещата, за да успее да пречупи отбраната на намиращия се на последното място в класирането свой съперник, но все пак успя да го стори.
В герой се превърна Фликс Нмеча, който вкара единственият гол в мача и с това прати своя тим на върха в класирането.
Спортът е повече от резултат
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От днес Борусия е еднолично на върха с 24 точки. Две повече от Байерн и Фрайбург, както и три повече от РБ Лайпциг.
Отборът на Фрайбург успя да се изравни с Байерн на второто място след успех с 1:0 като гост на Елверсберг, за който цял мач изигра родният национал Лукас Петков.
Петков и компания обаче не успяха да сътворят поредна сензация през сезона и днес загубиха, а съботният ден в Бундеслигата премина бе изненади.
РБ Лайпциг разби Унион Берлин с 5:1 като гост, Байерн Леверкузен разгроми Падерборн с 3:0, а Айнтрахт Франкфурт взе минимална победа над Хофенхайм.