За първи път германците спечелиха с повече от три гола в съперничеството с Нидерландия

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Германският национален отбор по футбол изигра най-добрия си мач под ръководството на Юрген Клоп и постигна историческа победа над Нидерландия във великото съперничество на двата тима.

Бундестима буквално унижи "лалетата" с резултат 5:0 в Берлин в последния мач за двата отбора в Лигата на нациите. Убедителната победа означаваше, че Германия печели изключително интересната група 6 в Лига "А" на турнира.

Три отбора завършиха начело с по 11 точки. Германия печели с голова разлика +8, Нидерландия е втора с +4, а Гърция днес победи Сърбия с 1:0, но остава трета с -4. Западните ни съседи са последни с шест загуби в шест мача.

Германия никога не бе побеждавала Нидерландия с повече от три гола разлика, но днес отборът на испанския треньор Шави изглеждаше потресаващо.

Бундестима беше пълен господар на игрището, а през първото полувреме шоуто открадна крилото на Фрайбург Дери Шерхант. В 32-ата минута той удари греда, но в 41-ата откри резултата със страхотен удар от далечна дистанция.

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Снимка: GettyImages

През втората част Нидерландия рухна. В 60-ата минута Флориан Вирц също вкара супер гол за 2:0. Само пет по-късно Нико Шлотербек покачи на 3:0, след като засече центриране от фаул на Брайън Груда.

В 71-ата Вирц вкара в добавка за 4:0 след пробив на Груда от ляво, като играчът на Брайтън беше оставен да прави каквото си иска. После самият той покачи на 5:0 с добавка, като преди това удар на Шерхант срещна гредата. Петото попадение принуди играчите на Нидерландия дори да се съберат и да правят спешно съвещание, а Шави гледаше мача невярващо. Това беше първото му поражение начело.

Снимка: GettyImages

В Дивизия "B" Група 1 първото място убедително спечели Швейцария след лесна победа с 4:0 у дома над Шотландия. Люис Фъргюсън си отбеляза автогол през първото полувреме, а през второто точни бяха Уинсли Моканго, Алвин Санчес и Зеки Амдуни.

В другия мач от тази група Словения си осигури второто място в групата след победа с 3:0 като гост на Северна Македония. Даниел Щурм на два пъти и Давид Зек отбеляза головете.

Всички резултати от турнира днес:

Казахстан - Словакия 2:2

Фарьорски острови - Молдова 1:1

Литва - Лихтенщайн 2:1

Исландия - Люксембург 3:0

Естония - България 2:1

Швейцария - Шотландия 4:0

Северна Македония - Словения 0:3

Гърция - Сърбия 1:0

Гибралтар - Малта 1:1

Германия - Нидерландия 5:0

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