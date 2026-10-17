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Челси победи Евертън с 2:0 в мач седмия кръг на английската Висша лига.

Вторият пореден успех след миникризата, в която клубът бе изпаднал преди международната пауза върна "сините" от Лондон в топ 4 с актив от 13 точки.

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Заслужен успех за момчетата на Чаби Алонсо, но той бе помрачен от смразяващ момент след час игра.

Става въпрос за ужасяващия сблъсък между вратаря на Челси Емилиона Мартинес и играча на домакините Джаред Брантуайт.

След него и двамата останаха неподвижни на земята, а видимо състоянието на вратаря Мартинес бе далеч по-сериозно.

В този миг стадионът замлъкна, а микрофоните зад вратата улавяха как уплашените играчи на терена повтарят "Боже мой, Боже мой".

И докато Брантуайт бързо бе изправен от медицинския щаб на Евертън, то на Мартинес се оказваше помощ в продължение на 10 минути, пред той да бъде изнесен от терена.

Кадрите на камерите уловиха как вече върналия се в съзнание вратар плаче и едновременно се моли, скръстил ръце за молитва.

Всичко това се случи при резултат 1:0 за Челси, като лондончани бяха повели в начални секунди на втората част чрез Педро Нето.

Именно той оформи и крайния резултат в самия край на мача - в последната 90-ата минута, когато вкара за 2:0 и така подпечата заслужената победа на Челси.

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