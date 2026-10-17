Вратарят Емилиано Мартинес бе изнесен след зловещ сблъсък с противник

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Челси победи Евертън с 2:0 в мач седмия кръг на английската Висша лига.

Вторият пореден успех след миникризата, в която клубът бе изпаднал преди международната пауза върна "сините" от Лондон в топ 4 с актив от 13 точки.

Заслужен успех за момчетата на Чаби Алонсо, но той бе помрачен от смразяващ момент след час игра.

Става въпрос за ужасяващия сблъсък между вратаря на Челси Емилиона Мартинес и играча на домакините Джаред Брантуайт.

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След него и двамата останаха неподвижни на земята, а видимо състоянието на вратаря Мартинес бе далеч по-сериозно.

В този миг стадионът замлъкна, а микрофоните зад вратата улавяха как уплашените играчи на терена повтарят "Боже мой, Боже мой".

И докато Брантуайт бързо бе изправен от медицинския щаб на Евертън, то на Мартинес се оказваше помощ в продължение на 10 минути, пред той да бъде изнесен от терена.

Кадрите на камерите уловиха как вече върналия се в съзнание вратар плаче и едновременно се моли, скръстил ръце за молитва.

Всичко това се случи при резултат 1:0 за Челси, като лондончани бяха повели в начални секунди на втората част чрез Педро Нето.

Именно той оформи и крайния резултат в самия край на мача - в последната 90-ата минута, когато вкара за 2:0 и така подпечата заслужената победа на Челси.

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