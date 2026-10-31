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Челси продължи пропадането на Манчестър Юнайтед, като го победи с 2:0 на своя "Стамфорд Бридж" в среща от деветия кръг на английската Висшата лига.

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Третото поредно поражение за отбора на Майкъл Карик означава, че той няма победа в девет поредни срещи и по всяка вероятно ще бъде уволнен в близките дни. "Червените дяволи" вече са съвсем близо до зоната на изпадащите с актива си от седем точки и до края на кръга може да се окажат в нея. 

Челси на Чаби Алонсо стигна до успеха с голове на Морган Роджърс и Коул Палмър през втората част, за да събере актив от 16 точки, изкачвайки се поне временно до четвъртото място в класирането. Лондончани спечелиха мач с две коренно различни полувремена. През първото Юнайтед направи много пропуски и можеше да води, а в началото на второто се сгромоляса след допуснат гол и направена дузпа от Лисандро Мартинес, който получи и червен картон.

В първото полувреме на "Стамфорд Бридж" по чудо не падна попадение, макар пред двете врати да изобилстваше от голови положения. Повечето от тях бяха в ползата на Манчестър Юнайтед.

Съперниците си отправиха по един неточен удар в първите минути, а в 15-ата Педро Нето стреля точно, Сене Ламенс спаси, а Естево вкара с добавка, но попадението на Челси бе отменено заради засада.

Снимка: GettyImages

Малко след това Юнайтед направи супер контраатака, при която Брайън Мбемо намери Бруно Фернандеш, а португалецът изпусна от чиста позиция, като можеше да подаде на връхлитащия Амад Диало.

Последваха много силни минути на гостите, а в 30-ата и 32-ата минута Челси на два пъти бе спасен от вратаря си Майк Пендерс, който впечатляващо отрази удари на Диало - един далечен и един от малък ъгъл. 

В 34-ата минута изглеждаше, че Юнайтед повежда. След центриране на Бруно от корнер, Хари Магуайър отклони с глава към Матеус Куня и бразилецът вкара, но след гледане с ВАР се оказа, че е в засада. Още един отменен гол в мача. Малко след това нов удар на Амад беше ключово блокиран от Левай Колуил

Снимка: GettyImages

В 42-ата минута пък Челси удари греда след центриране от корнер. Топката отклони Марко Палестра, а след това и Жорди Кайседо, който бе близо до гола. Последва контраатака пред другата врата, при която Диало направи поредния си пропуск, надигравайки Уесли Фофана и стреляйки над вратата от чиста позиция.

През втората част обаче всичко бе в полза на лондончани. В 50-ата минута Морган Роджърс вкара един от головете на сезона, преминавайки на слалом между четирима защитници в червено преди технично да прехвърли Сене Ламенс за 1:0.

Снимка: GettyImages

След час игра ситуацията за Юнайтед стана катастрофална. След разглеждане с ВАР се видя как при един ъглов удар Лисандро Мартинес връхлита без топка Уесли Фофана и го удря в наказателното поле. За действието си аржентинският национал получи втори жълт картон, а отсъдената дузпа бе вкарана от Коул Палмър, въпреки че Ламенс бе близо да спаси - 2:0.

Резултатът можеше да стане класически още в 73-ата минута след гол на Естевао след пас на Палмър, но той бе отменен благодарение на ВАР заради засада. Малко преди края на редовното време бразилецът отново беше близо до попадение след удар в ъгъла, но Ламенс направи фантастично спасяване. 

Съдията даде десет минути продължение, а в началото му Брайън Мбемо бе много близо до гол за Манчестър Юнайтед. Със страховит шут той разтресе напречната греда, благодарение и на спасяване на Пендерс. На другата врата Коул Палмър също изпусна. После резервата Валентин Барко също трябваше да направи резултата класически, но направи голям пропуск.

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