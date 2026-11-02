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Черно море постигна много ценна домакинска победа над Ботев (Враца) с 1:0 в среща от 13-ия кръг на efbet Лига.

Първа лига

Двубоят на "Тича" започна с час и половина закъснение заради наводнения терен, като двата отбора си стиснаха ръцете да го играят, въпреки че можеше да го отложат. Условията бяха много тежки заради водата и калта, но въпреки това се получи здрав мач.

"Моряците" излъгаха своя съперник с гол от дузпа в 70-ата минута, изпълнена от Селсо Сидни. Именно той беше фаулиран от Иван Горанов, а после сам изпълни. Това е втора поредна победа за тима на Илиан Илиев след тази над Септември и по този начин той изпревари днешния си съперник, като вече е девети в таблицата с 12 точки.

Врачани могат на Тодор Симов много да съжаляват, че не взеха поне точка, защото направиха не малко пропуски и в двете полувремена. Северозападният тим е на 11-ата позиция с 10 точки.

След последния съдийски сигнал се получи сериозно напрежение, тъй като гостите имаха претенции за дузпа за нарушение срещу Мартин Петков. Играчите налетяха на съдията и се стигна до жълти картони.

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