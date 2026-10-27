2292 Снимка: Личен архив

Леандро Годой е героят на ЦСКА от последните два мача с три гола във вратите на Нордшеланд (2:2) и Лудогорец (2:0).

Аржентинската деветка бе изненадан след мача с Разград от поднесен му за подпис екип на Чакарита Хуниорс, един от първите му отбори в кариерата.

Пред стадион "Васил Левски" го чакаше Александър Даракчиев - страстен фен на ЦСКА, който живее зад Океана, недалеч от Маями. Негов добър приятел там - аржентинец, е луд почитател на Чакарита.

Разбрал, че Годой е в българския отбор, той праща по Александър фланелката към България с молба за подпис от нападателя. Още в следващите дни ще я получи със скъпоценния автограф.

Даракчиев си поговори на испански с Годой, който искрено се изненада и зарадва на случката и екипа.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Носеше го в 29 мача през 2022 г., когато игра под наем в този отбор, преотстъпен от гранда Расинг.

Лео е любимец на феновете на Чакарита, защото заби 11 гола в този период.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.