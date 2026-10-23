"Червените" са в топ 24, но могат ли да стигнат до елиминации в Лига на конференциите?
Актуализирана компютърна симулация след втория кръг
ЦСКА е на 23-о място във временното класиране на Лигата на конференциите, след като взе първата си точка в турнира с 2:2 като гост на датския Нордшеланд. "Червените" са на позиция, която в крайното подреждане би им дала квота за плейофите на надпреварата.
ЦСКА
Първите осем в класирането отиват директно на осминафинал, а следващите 16 отбора играят един кръг на директна елиминация, за да отсеят останалите осем във фазата на 1/8-финалите.
Платформата "Football Meets Data", която си партнира с УЕФА, направи традиционната си дигитална симулация на крайното подреждане и след този кръг. В нея ЦСКА е извън борда - 27-ми, като това ще означава, че отпада без плейоф.
Прогнозните точки на българския тим са към момента 6.1, а ще трябват 7 за място в топ 24. Казано иначе - на "червените" са необходими или две победи до края, или победа и три ремита.
В прогнозната симулация Монако е първи, а извън топ 8 остават имена като Панатинайкос, Аякс, Цървена звезда и Хетафе.
Програмата на ЦСКА за оставащите мачове в Лигата на конференциите:
5 ноември - гост на Панатинайкос
26 ноември - домакин на Трабзонспор
10 декември - гост на КуПС Купио (Финландия)
17 декември - домакин на Тюн (Швейцария).