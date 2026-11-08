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ЦСКА обяви групата си за Дербито срещу Левски от 13-ия кръг на българското първенство
Двубоят стартира в 17:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски", като в групата на Маркус Гиздол попада голмайсторът Жоел Цварц, който висеше за двубоя. Извън сметките остава Лео Перейра, който е трайно контузен.
Групата на ЦСКА:
Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов
Защитници: 2. Пастор, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 37. Бори Котър
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Халфове: 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето"о
Нападатели: 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.