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ЦСКА обяви групата си за Дербито срещу Левски от 13-ия кръг на българското първенство

ЦСКА

Двубоят стартира в 17:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски", като в групата на Маркус Гиздол попада голмайсторът Жоел Цварц, който висеше за двубоя. Извън сметките остава Лео Перейра, който е трайно контузен.

Групата на ЦСКА:

Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов

Защитници: 2. Пастор, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 14. Теодор Иванов, 17. Анхело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 37. Бори Котър

Халфове: 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето"о

Нападатели: 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас

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