Чешкият треньор заговори за умора и проблеми преди дуела срещу "Левски"
Той призна, че сас нужни ротации, защото отборът му не е свеж
Треньорът на чешкия Виктория (Пилзен) - Радослав Ковач, не скри какви са проблемите в отбора му преди утрешния мач срещу Левски в Лига Европа.
"Левски"
Двата отбора се изправят един срещу друг от 22 часа наше време в четвъртък вечер, като след два кръга Виктория все още няма точка в турнира, докато Левски има една.
Виктория също така изпитва сериозни проблеми в местната лига и въпреки обичайно високите си амбиции, заема едва девето място в класирането, като големият проблем са твърде многото допуснати голове.
По време на официалната си пресконференция, Ковач призна, че очевидно отборът му има физически проблем и това се вижда от начина, по който завършва мачовете.
Той призна пред местните медии, че готви три промени в състава от последния мач и очевидно има нещо сбъркано в разпределението на игрови минути на неговите футболисти.
"Трудно е, всичко го виждате. Тази натоварена програма ни изправя пред редица трудности, най-вече от гледна точка на възстановяването.
Виждаме умората в нашите играчи и вземаме това предвид. Именно заради това готвя промени, планирам три на брой, за да сме максимално готови за утрешния мач.
Не може да подменям целия състав в нито един момент, защото все пак има синхрон между водещите играчи. И все пак няма как едни и същи 11 да играят всеки мач. Надявам се утре да нацелим точния състав.
Срещу Яблонец преди дни не беше точно така и всички го видяхте с оглед края на срещата. Трябва да имаме свежи играчи дори и за края на мача, не може да мислим само за неговото начало.
Естествено, че излизаме за победата. Това трябва да е нагласата ни преди всеки мач. Няма да е лесно, но знаем какво трябва да направим.
Мисля, че имаме предимство откъм интензитет, защото българската лига не ми се струва толкова динамична. Тази победа ни е нужна на всяка цена и ще направим всичко възможно, за да я постигнем", сподели той.