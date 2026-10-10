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Европейските футболни федерации се противопоставиха на нововъведението в международния календар, който от този сезон включваше сливане на две от паузите за национални отбори, превръщайки ги в една голяма 20-дневна пауза.

Страните членки на УЕФА се обединиха около мнението, че това е промяна, която не помага нито на националните отбори, нито на клубните тимове и отделните първенства.

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Нетипично натовареният цикъл за националните отбори, множеството контузии и логистичните трудности са само част от мотивите, които повечето членки на УЕФА изложиха като негатив на новата пауза.

Основният мотив е, че за разлика от най-добрите клубни отбори, които са принудени да играят през три дни, националните отбори нямат равностойна група от над 20 играчи и ротациите в състава са непосилна задача. Нещо, с което се видя, че само няколко нации успяха да се справят в последните над две седмици.

Повечето федерации са се обединили около мнението, че това е истинска катастрофа, а УЕФА тепърва ще събере мненията в една обща позиция, която ще бъде пратена към ФИФА.

Няма да е никаква изненада, ако още от следващия сезон този експеримент бъде прекратен, макар към момента в квалификациите за Евро 2028 отново да е предвидена пауза от средата на септември до края на първата седмица на октомври.

Всъщност ФИФА искаше този формат да остане до 2030-а, като най-радикалните прогнози допускат, че не е невъзможен конфликт около календара по подобие на този в баскетбола, където мачовете на националните отбори често съвпадат с тези от Евролигата и най-големите звезди просто не играят за страните си.

Разбира се, това е твърде далечен и хипотетичен сценарий, но едно е ясно - никой не хареса дългата пауза, а против нея се изказваха както клубни, така и треньори на самите национални отбор.

Същото е и всеобщото мнение сред феновете, които не са гледали любимите си клубове от почти месец.

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