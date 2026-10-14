Чоло ужили наивния Юнайтед, а голямата сензация дойде от "Сан Сиро" (Резултати)
Роден в Сардиния играч покори Милано, но с екипа на врага
Атлетико (Мадрид) победи Манчестър Юнайтед с 2:0 в един от чаканите с огромен интерес дуели в Шампионска лига.
Шампионска лига
Мач като по учебник за Чоло Симеоне и отбора му, в който насред "Уанда Метрополитано" бе пречупен представител на Висшата лига, макар и намиращ се в криза тим.
В основата на този перфектен за Чоло сценарий бе и самото начало на мача, защото Атлетико поведе още преди да е изминала и минута игра.
Попадение на Пабло Бариос в началните секунди, което тотално обърка Юнайтед още от началото на срещата, а до края на полувреме опасните контраатаки на Атлетико на няколко пъти можеха да убият интригата в мача.
В 45-ата минута топката дори влезе във вратата, но ВАР се намеси и отмени полувремето.
През втората част ключовите мигове дойдоха през пет минути разстояние, след като в 74-ата Лени Йоро си изкара червен картон, а в 79-ата Адемола Лукман вкара за 2:0 и по този начин капарира успеха на "дюшекчиите".
Сензацията на вечерта обаче дойде в Милано, където Клуб Брюж не просто победи Интер, но му вкара четири гола насред "Сан Сиро".
Победа с 4:3 за белгийците, а героят изобщо на цялата вечер в Шампионска лига се казва Николо Трезолди.
Роден в Сардиния, но израсъл в Германия, която представлява и на национално ниво, младежкият кадър на Бундестима се завърна в родината си с гръм и трясък.
Трезолди вкара три от четирите гола за Брюж насред "Сан Сиро", а утре без съмнение цяла Европа ще говори за него.
Ето и всички резултати от вечерта:
Ланс - Спортинг Лисабон 0:2
Сабах - Славия Прага 2:0
Арсенал - Лил 3:0
Атлетико Мадрид - Манчестър Юнайтед 2:0
Галатасарай - Барселона 1:4
Интер - Клуб Брюж 3:4
РБ Лайпциг - ПСВ Айндховен 1:0
Викинг - Байерн Мюнхен 3:3
Виляреал - Наполи 3:1