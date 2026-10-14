Роден в Сардиния играч покори Милано, но с екипа на врага

9140 Снимка: АР/БТА

Атлетико (Мадрид) победи Манчестър Юнайтед с 2:0 в един от чаканите с огромен интерес дуели в Шампионска лига.

Мач като по учебник за Чоло Симеоне и отбора му, в който насред "Уанда Метрополитано" бе пречупен представител на Висшата лига, макар и намиращ се в криза тим.

В основата на този перфектен за Чоло сценарий бе и самото начало на мача, защото Атлетико поведе още преди да е изминала и минута игра.

Попадение на Пабло Бариос в началните секунди, което тотално обърка Юнайтед още от началото на срещата, а до края на полувреме опасните контраатаки на Атлетико на няколко пъти можеха да убият интригата в мача.

В 45-ата минута топката дори влезе във вратата, но ВАР се намеси и отмени полувремето.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

През втората част ключовите мигове дойдоха през пет минути разстояние, след като в 74-ата Лени Йоро си изкара червен картон, а в 79-ата Адемола Лукман вкара за 2:0 и по този начин капарира успеха на "дюшекчиите".

Сензацията на вечерта обаче дойде в Милано, където Клуб Брюж не просто победи Интер, но му вкара четири гола насред "Сан Сиро".

Победа с 4:3 за белгийците, а героят изобщо на цялата вечер в Шампионска лига се казва Николо Трезолди.

Роден в Сардиния, но израсъл в Германия, която представлява и на национално ниво, младежкият кадър на Бундестима се завърна в родината си с гръм и трясък.

Трезолди вкара три от четирите гола за Брюж насред "Сан Сиро", а утре без съмнение цяла Европа ще говори за него.

Снимка: Getty images

Ето и всички резултати от вечерта:

Ланс - Спортинг Лисабон 0:2

Сабах - Славия Прага 2:0

Арсенал - Лил 3:0

Атлетико Мадрид - Манчестър Юнайтед 2:0

Галатасарай - Барселона 1:4

Интер - Клуб Брюж 3:4

РБ Лайпциг - ПСВ Айндховен 1:0

Викинг - Байерн Мюнхен 3:3

Виляреал - Наполи 3:1

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.