Царете на нулевите ремита изневериха на себе си и този път направиха 1:1

681 Снимка: БТА

Отборът на Славия не изневери на себе си и продължи с равенствата в елита, правейки четвъртото си поредно реми в елита и общо девето за 15 кръга.

Разлика бе, че след три нулеви равенство този път поне имаше голове, а "белите" направи 1:1 с Арда в София.

Мач, който подобно на предишните двубои на Славия няма да влезе в съкровищницата на родния футбол, а двата гола не бива да ни заблуждават, че сме видели кой знае какво на стадион "Александър Шаламанов".

Славия дори игра с човек повече от седмата минута на мача, когато Набил Макни от Арда получи директен червен картон, но въпреки това гостите бяха напълно равностойни до самия край.

Арда дори успя да поведе в 51-ата минута чрез Лъчезар Котев, а до 76-ата просто не се виждаше как Славия изобщо ще успее да стигне до гол.

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Головата немощ на "белите" е пословична, но пък тогава дойде едно настъпване срещу Емил Стоев в наказателното поле, заради което главният рефер Никола Попов бе привикан да погледне ВАР повторението, след което посочи бялата точка.

Зад топката застана Атанас Борносузов, който сложи край на историческото чакане на Славия за гол.

За последните "белите" се разписаха в елита на 18 септември - преди два месеца, когато Иван Минчев вкара от дузпа за загубата с 1:2 от ЦСКА 1948.

Ако говорим за последен гол от игра, то трябва да се върнем до 7 септември за гола на днешния герой Йоан Борносузов, който вкара за 1:0 срещу Дунав.

Поредното реми оставя Славия на осмото място с 15 точки, докато Арда е шести с 22.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.