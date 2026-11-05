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Проблемите пред отбора на Берое продължават с пълна сила, след като към БФС е постъпило искане за отнемане на лиценза на старозагорци.

Информацията е на "Спортал", а причината е в неуредени финансови взаимоотношения между Берое и бившия кондиционен треньор на клуба Маурицио Миеле.

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До момента Миеле печели няколко дела срещу клуба, но Берое така и не спазва споразумения за разплащане с него, което е принудило кондиционния треньор да прибегне до иск за отнемане на лиценза.

Проблемът за Берое е, че след серия от наказания в последните години, клубът е под постоянен мониторинг от УЕФА и подобно нарушение може действително да се окаже причина за отнемане на лиценза.

Първоначално Миеле е осъдил клуба за дължимите му 51 500 лева. На толкова възлизат заплатите му до края на договора, който Берое едностранно прекратява, уволнявайки Густаво Араголаса и целия му екип.

След като клубът не предприема никакви действия по разплащането, Миеле завежда дело, което печели.

Следващото действие на Миеле е да подаде молба до БФС за отнемане на лиценза на Берое, като сигналът е подаден на 28 септември.

До момента обаче няма информация да е предприето някакво последващо действие или решение от страна на родната централа.

Цялата сага и забавяне коства на клуба това, че първоначално дължимата сума към бившия кондиционен треньор е била 51 500 лева, а към настоящия момент е набъбнала на повече от 35 000 евро, като върху тях продължава да тече лихва и да се трупат разноски.

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