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Изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров говори при заминаването на шампионите за Франция, където утре им предстои гостуване на Марсилия в Лига Европа.

Мачът между двата отбора създаде сериозна полемика, след като домакините отпуснаха само 500 билета на "сините" фенове - при положение, че спрямо правилата на УЕФА им се полагат значително повече (б.р. - 5% от капацитета на "Велодром" или по-конкретно близо 3400 билета).

Като футболист Боримиров бе част от състава на столичани, победил този съперник с 1:0 в Купата на УЕФА през сезон 2005/2006. В онзи мач бившият халф бе титуляр за "сините".

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"Хубаво е, когато се връщаме назад във времето и се сещаме за хубави неща. Надявам се отборът да покаже това, на което е способен и да се поздравим с успех. Имаме реални шансове да вземем поне точка от Марсилия, ако играем нашата игра. Имаме талисман, който ще се присъедини в Марсилия - Седрик Бардон. Лично го поканих. Ще се радвам да го видя. В съвременния свят човек влиза в интернет и получава цялата информация. Не можем да живеем в миналото, а сега - в настоящето и бъдещето", каза той. Кой ще победи в мача Марсилия - Левски? Споделете мнението си, като отговорите на този въпрос. "За нас е неприемливо това, което направи Марсилия. Защо? Защото намалиха нашите билети с 85%, а поощриха техните. Който закупи два, получава четири. Футболът е игра, която да доставя радост на хората. А не стадионът да е място, където да се случват нежелани неща и после да се коментира кой крив, кой прав. УЕФА е наясно и трябваше да вземе мерки. А именно: да премести мача в друг град или държава, или Марсилия да гостува на нашия стадион. Нашите фенове са 500 и те казват, че не могат да се справят. Техните са 57 хиляди как с тях се справят? За мен нещата не са равнопоставени и това е огорчение. Цялото ръководство на "Левски" ще бъде на мача", добави директорът по адрес на казуса с билетите.

Мачът в Марсилия е утре от 19:45 часа българско време.

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