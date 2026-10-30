Дъжд от голове в мъгливата Бистрица, ЦСКА 1948 писа шестица на Спартак
Домакините с обрат и поредна победа
ЦСКА 1948 постигна втората най-резултатна победа в мач в елита в клубната история. В Бистрица домакините разбиха Спартак (Варна) с 6:1 в мач, който не предвещаваше такъв развой, най-вече заради мъгливото време в полите на Витоша.
Първа лига
Но в крайна смета кръгът в родния елит започна със 7 гола, шест от които бяха във вратата на гостите. Успехът попада под №2 в графата "най-големи" за домакините, които имат триумф с 6:0 срещу Локо (София) през 2023-а, както и други две победи с 5 гола разлика като днешната - по 5:0 срещу Септември (по-рано тази година) и отново Локо (София) през март миналата година.
ЦСКА 1948 изостана в 20-ата минута, когато изстрел на Антон Иванов попадна в мрежата след рикошет и даде аванс на "соколите". Елиаш Франко засече центриране за 1:1 в 22-ата минута, а шест по-късно имаше и обрат, когато Бенаса Бенамар вкара за 2:1.
Резервата Атанас Илиев покачи на 3:1 от дузпа в 48-ата минута, а този момент доведе до напрежение. Георги Русев понечи да изпълни наказателния удар, но от пейката му казаха да даде топката на Илиев и това го ядоса. Все пак Русев отбеляза от игра, прехвърляйки Пламен Илиев в 59-ата минута - 4:1. Ектор Куеяр реализира с далечен шут за 5:1, а шести гол на домакините на Калоян Стрински бе отменен поради нарушение.
Но след това Атанас Илиев вкара №6 от редовна позиция и оформи крайния резултат от добавка в 82-ата минута.
ЦСКА 1948 вече има 28 точки и е на трето място, но е с два мача повече от Лудогорец, който е с 26. Спартак пък е седми с 13.