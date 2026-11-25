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Декстър Суис от Нидерландия и Нейтън Кук от Великобритания ще се изправят един срещу друг в квалификационен двубой от основната схема на SENSHI 34 Grand Prix. На 5 декември във Варна двамата тежки бойци ще премерят сили в битка за място на полуфиналите в категория над 95 кг, а победителят ще продължи преследването на шампионската Grand Prix титла.

Декстър Суис вече има опит на ринга на SENSHI, където е записал една победа на SENSHI 28 срещу Мариус Мунтеану и една загуба на SENSHI 29 от Янис Стофоридис. Нидерландският боец, известен като "Мечката Балу" пристига с респектираща международна визитка, включваща шампионска титла на Холандия по WFCA, както и победи в престижните бойни вериги SuperKombat и World Fighting League. Суис ще разчита на натрупания си професионален опит, за да преодолее следващото сериозно предизвикателство и да се доближи до финалната битка за Grand Prix пояса.

Негов опонент ще бъде британецът Нейтън Кук с прякор "Брадвата", който направи впечатляващ дебют на SENSHI 32 на 11 юли 2026 г. във Варна. Тогава той се изправи срещу Франческо Джая и постигна категорична победа с нокаут още в първия рунд, заслужено спечелвайки отличието "Нокаут на вечерта".

Кук има сериозен опит в муай тай и кикбокса, като сред най- значимите му успехи са шампионската титла на Великобритания по муай тай на MTGP, европейската титла по муай тай и шампионската корона на Великобритания по ISKA. След силното си начало във веригата британецът ще търси нова убедителна победа, която да го изведе сред полуфиналистите на Grand Prix турнира.

Сблъсъкът между Суис и Кук обещава сериозна конкуренция между двама бойци с международни отличия и амбиции за върха в тежката категория. За единия това е възможност да затвърди позициите си на ринга на SENSHI, а за другия – да продължи впечатляващото си представяне след дебютния нокаут.

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SENSHI 34 Grand Prix ще се проведе на 5 декември 2026 г. от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна. Програмата включва втори Grand Prix турнир в тежка категория над 95 кг и три атрактивни супер битки, които ще съберат на ринга 18 бойци от 13 различни държави.

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