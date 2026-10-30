Арената е от четвърта категория на УЕФА и получи много висока оценка от европейската централа

54505 Снимка: БТА

ЦСКА ще се завърне официално на "Българска армия" в събота, когато в 19:30 часа ще приеме Славия в първия мач на модерния си нов стадион. В петък ще текат последните тестове на електронни системи и дребни детайли по арената в Борисовата градина, както и репетиции на части от шоуто, което е подготвено за феновете преди мача.

То ще започне два часа преди първия съдийски сигнал, за да отбележи паметното събитие. ЦСКА напусна "Армията" през декември 2023-а, когато "чашата" на стария стадион бе изцяло разрушена, за да се появи неузнаваем и супер модерен за България такъв.

Всички около 18 000 билета за мача бяха продадени за часове в новата платформа, която клубът активира за целта. Пропуските са само дигитални, както е вече почти в цяла Европа. Славия продаде също изключително бързо своите 500 билета за сектора за гости, като ще получи днес допълнителни от ЦСКА.

Интересът към мача е огромен, а шоуто преди него също няма да е за изпускане. Куп легендарни фигури са поканени и ще бъдат представени пред феновете в дома на клуба, който вече има съвсем нов вид. Личности като Димитър Якимов, Аспарух Никодимов, Стойчо Младенов, Георги Василев, Стилиян и Мартин Петрови, с в списъка с поканените.

ВИЖТЕ ГАЛЕРИЯ ОТ НОВАТА "АРМИЯ" ДЕН ПРЕДИ ОТКРИВАНЕТО>>>

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Грижата за терена е ежедневна дори още преди началото на мачовете на арената Снимка: БТА

Новият стадион е проектиран по изискванията за четвърта категория на УЕФА.

Разгънатата му застроена площ надхвърля 41 000 кв. метра, в които са включени спортни, обслужващи, търговски и представителни пространства. Той не напуска очертанията на стария, но е с дизайн, който изцяло променя изгледа към арената.

Теренът е с хибридна настилка от 95% естествена трева и 5% синтетични влакна, като целта на тази комбинация е по-висока устойчивост при натоварване.

Осветлението включва 174 тела - 140 за терена, 20 за трибуните и 14 за цветни ефекти.

Над трибуните в секторите "Б", "В" и "Г" е разположена светодиодна система с дължина близо 400 метра и височина 2,70 метра. Към нея се добавят два големи вътрешни видеоекрана, рекламни панели около игрището и външен екран върху фасадата на сектор "Г".

И в петък кипи трескава подготовка на трибуните, за да е готово всичко за откриването Снимка: БТА

За футболистите промяната започва още преди излизането на терена.

Основната съблекалня на ЦСКА е с площ 87 кв. метра, а към нея са обособени зона за загрявка от 78 кв. метра, помещение за масажи и басейн със студена вода за възстановяване.

Гостуващите отбори също ще разполагат с модерна съблекалня и медицински помещения.

В сектор "А" са разпределени 28 ВИП ложи на нивата "Голд" и "Платинум".

За представителите на медиите е предвиден център с площ 207 кв. м и 60 работни места.

Клубният музей е разположен също на стадиона и е с площ от 560 кв. метра.

И това са само част от функционалностите и новостите на арената, която от утре официално ще бъде открита.

ВИЖТЕ ГАЛЕРИЯ ОТ НОВАТА "АРМИЯ" ДЕН ПРЕДИ ОТКРИВАНЕТО>>>

Така изглеждат част от местата във ВИП зоните на централната трибуна Снимка: БТА

Треньорските скамейки край терена са от най-модерен клас Снимка: БТА

Новата арена от птичи поглед над Борисовата градина Снимка: www.cska.bg

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