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Огромен брой фенове на Мохамед Салах го очакваха на летище "Васил Левски" при пристигането на Трабзонспор у нас. Египетската звезда и останалите футболисти на бившия треньор на Лудогорец Томас Райс кацнаха в столицата ни след директен полет на Turkish Airlines от Трабзон, продължил малко над 2 часа.

Утре Салах и компания излизат срещу ЦСКА в първия европейски мач на реконструирания стадион "Българска армия".

Очаквано интересът към някогашнта голова машина на Ливърпул бе огромен, като десетки любители на футбола бяха окупирали Терминал 2, за да се докоснат до Салах. Част от тях очаквано бяха с екипи на "червените" от "Анфийлд", но имаше и хора с такива на Трабзонспор.

Египетския крал бе обграден от охранители, както и от служители на гранична полиция, като малцина успяха да изпълнят мистията си, но все пак имаше такива, които съумяха да се снимат за спомен с египетската звезда.

За сметка на това Фабиньо, с когото бяха съотборници и в Ливърпул, обърна внимание на абсолютно всички, но в крайна сметка - колкото и да е известен и успял, бразилецът не е от калибъра на Салах.

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Останалите играчи и треньори на гостите също раздадоха автографи и се снимаха с чакащите на аерогарата фенове.

Bulgaristan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde havalimanından çıkış yaptı. https://t.co/iMULcfQfEQ — 61saat (@61saat) November 25, 2026

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