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Бившият селекционер на Франция Дидие Дешан не е особено ентусиазиран от възможността да поеме Манчестър Юнайтед, въпреки че името му е сред спряганите за мениджърския пост при "червените дяволи".

58-годишният специалист в момента обмисля следващия си ход, след като напусна поста си начело на "петлите" след Световното първенство през 2026 г. Дешан прекара 14 години начело на френския национален отбор, извеждайки го до световната титла през 2018 г., както и до финалите на Евро 2016 и Мондиал 2022.

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Според информациите той е разглеждан като потенциален заместник на Майкъл Карик на "Олд Трафорд", въпреки че не е работил на клубно ниво от 2012 г. Според FootMercato обаче Дешан има сериозни съмнения относно евентуално преминаване в английския гигант поради продължаващата нестабилност в клуба, недоволството на феновете и проблемите около трансферната политика.

Французинът е готов да изчака до края на настоящия сезон, преди да вземе окончателно решение за бъдещето си.

Преди да поеме Франция, Дешан натрупа богат опит на клубно ниво с отборите на Монако, Ювентус и Марсилия. През 2004 г. той изведе Монако до финала в Шампионската лига, върна Ювентус в Серия А след скандала "Калчополи" и спечели титлата в Лига 1 с Марсилия през 2010 г.

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