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Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов поднови нормални тренировки с ПАОК, съобщиха от солунския клуб.

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29-годишният Десподов се включи наравно със съотборниците си и изкара цялата сесия на пълно натоварване. Това дава индикации, че в най-скоро време той ще бъде готов да се завърне на терена след повече от седем месеца отсъствие.

Последният официален мач на нападателя е 22 март, като през май той се подложи на операция на пръста на левия крак. След хирургическата интервенция той премина рехабилитация и започна тренировки на облекчен режим в края на септември, но в средата на октомври беше повален от вирус, което забави процеса за връщането му в игра.

ПАОК утре приема АЕК Атина в мач от турнира за купата на Гърция, а в неделя е домакин на Астерас Триполис в шампионата, в който заема петото място с 15 точки след осем изиграни кръга.

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